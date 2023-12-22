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Провидиця з Прикарпаття зробила прогноз, якою буде Україна у 2050 році

22 грудня 2023 18:24
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Провидиця з Прикарпаття зробила прогноз, якою буде Україна у 2050 році
Провидиця Софія Семʼянишин. Фото: скриншот з відео ТСН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У 2050 році Україна може стати однією з найрозвинутіших країн Європи. Крім того, надзвичайно могутньою і потужною державою у всьому світі.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомила провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин.

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Прогноз, якою буде Україна у 2050 році

За словами провидиці, Україна до середини століття стане однією з найрозвинутіших та наймогутніших країн у Європі. Завдяки своєму розвитку та рішенням держава буде в списку лідерів світу.

"У нас буде зовсім не аграрна країна — наші міста будуть займатися високими технологіями. І науковий потенціал, і культурний — він у нас завжди був, є і завжди буде. Це криниця, яка ніколи не висохне", — переконана Сем'янишина.

Як вказала провидиця, в Україні знаходиться дуже багато "місць сили", а їх концентрація є надзвичайно високою.

"Давній Єгипет — ховається", — додала ясновидиця.

Нагадаємо, військовий "Азову" Святослав Сірий, боротьба якого розпочалася з Майдану Незалежності, впевнений, що війна повинна закінчитися тільки тоді, коли Україна поверне свої території, обумовлені кордонами 1991 року. За словами бійця, в протилежному — спокою від Росії не дочекаєшся.

Додамо, Російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну і п'ять, і десять років. Українцям варто готуватися до найгіршого. Таку думку висловив кінорежисер Олег Сенцов, який нині перебуває в лавах ЗСУ.

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