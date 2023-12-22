Провидица из Прикарпатья сделала прогноз, какой будет Украина в 2050 году
В 2050 году Украина может стать одной из самых развитых стран Европы Кроме того, чрезвычайно мощным и сильным государством во всем мире.
Об этом в интервью ТСН сообщила провидица из Прикарпатья София Семьянишин.
Прогноз, какой будет Украина в 2050 году
По словам провидицы, Украина к середине века станет одной из самых развитых и мощных стран Европы. Благодаря своему развитию и решениям, государство будет в списке лидеров мира.
"У нас будет совсем не аграрная страна — наши города будут заниматься высокими технологиями. И научный потенциал, и культурный — он у нас всегда был, есть и всегда будет. Это колодец, который никогда не высохнет", — убеждена Семьянишина.
Как указала провидица, в Украине находится очень много "мест силы", а их концентрация чрезвычайно высокая.
"Древний Египет — прячется", — добавила ясновидящая.
Напомним, военный "Азова" Святослав Серый, борьба которого началась с Майдана Независимости, уверен, что война должна закончиться только тогда, когда Украина вернет свои территории, обусловленные границами 1991 года. По словам бойца, в противоположном — покоя от России не дождешься.
Добавим, российский диктатор Владимир Путин готов продолжать войну и пять, и десять лет. Украинцам стоит готовиться к самому худшему. Такое мнение высказал кинорежиссер Олег Сенцов, ныне находящийся в рядах ВСУ.
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