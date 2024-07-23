Наркоман під виглядом волонтера збирав гроші на дрони — що вирішив суд

FPV-дрон в руках у чоловіка. Ілюстраційне зображення. Фото: pixels.com

Мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Придбавши мобільний телефон та сім-картки шахрай зареєструвався у месенджері Telegram та під виглядом волонтера став розміщати оголошення на збір для закупівлю FPV-дронів для однієї з бригад ЗСУ.

Звичайно, жодних дронів він не придбав, а гроші привласнив.

Перше оголошення він дав в Telegram-каналі "Сарненщина кримінальна" і вказав номер картки А-банку для переказу коштів.

Таким чином він назбирав 500 грн. На цьому злочинець не зупинився і продовжував давати подібні оголошення, привласнивши ще 590 грн з довірливих громадян.

Крім того, знаходячись на місцевому вокзалі злочинець здійснив крадіжку універсальної мобільної батареї марки "Intenso" вартістю 350 грн. та пауербанка "KLGO" за 289 грн.

Надалі шахрай продовжував розміщувати оголошення про збір на дрони і в черговий раз привласнив 545 грн. Таких оборудок злодій, що за даними слідства та медекспертизи постійно лікувався від наркотичної та алкогольної залежності, здійснив декілька штук, поки не був пійманий правоохоронцями.

Що вирішив суд

Суд, враховуючи сукупність наведених обставин, тяжкість вчинених злочинів, даних про особу винного, який не вперше притягується до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Нагадаємо, що в Кіровоградській області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Його засудили за контрабанду.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив в ДТП, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. Він звинуватив в аварії військовослужбовця і вимагав стягнути з військової частини, де той служить, компенсацію.