Чоловік намагався відправити контрабандою цінні прикраси — йому виписали штраф

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Хмельницький

У Кропивницькому Кіровоградської області чоловік намагався відправити посилкою до Польщі десяток скіфських фібул, які є культурним надбанням України. Таким чином його засудили за контрабанду та змусили сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За матеріалами справи, кропивничанин розмістив оголошення про продаж скіфських фібул воїнського типу Черняхівської культури III-V століття на платформі OLX. Згодом він намагався переправити їх у столицю Польщі — Варшаву посилкою, запхавши 10 прикрас до поліетиленових колб із дозатором.

Однак злочинним діям чоловіка завадили правоохоронці, які вилучили посилку. Експерти встановили справжність фібул, які мають інформаційну цінність, є предметом для археологічних досліджень, а також належать до культурних цінностей.

Таким чином чоловік вчинив закінчений замах на контрабанду, тобто перемістив через митний кордон країни культурні цінності, приховуючи їх від митного контролю.

Рішення суду

За законом спершу повинна відбутись державна експертиза культурних цінностей. Якщо їхній продаж дозволено, власнику дають свідоцтво, яке дозволяє їх вивозити. Однак кропивничанин експертизу не проводив і ніяких дозволів не отримував.

Чоловіку оголосили про підозру в контрабанді, після чого він визнав свою провину й сприяв слідству. Суд врахував ці обставини як пом'якшувальні і визнав чоловіка винним, призначивши йому штраф у розмірі 3400 гривень. Крім того, чоловік також має сплатити 9466 гривень за судові витрати на експертизу.

10 фібул Черняхівської культури III-V століття передали у власність держави.

Скриншот вироку Ленінського районного суду м. Кіровограда (назва не декомунізована. — Ред.)

Що таке скіфська фібула

Фібула — металева застібка, яка також є прикрасою. Вона складалася з голки, корпуса та пружини, часто слугувала для защіпання плащів на одному плечі.

В археології фібули допомагають визначати вік культурних шарів, оскільки їх форма змінювалася в різні історичні періоди.

Скіфська фібула. Фото: Jesús Ángel García Arnay / Вікіпедія

Нагадаємо, що жінка хотіла незаконно вивезти дітей до Німеччини з Чернігова, де вони живуть разом із батьком. За два роки до цього вона вже намагалась це зробити, однак їх повернули чоловіку. Відомо, яке рішення ухвалив суд цього разу.

Також ми повідомляли, що в Києві чоловік потрапив в аварію, внаслідок чого його авто зазнало пошкоджень. За словами учасника ДТП, винуватцем автокатастрофи є військовослужбовець, тому він вимагав стягнути з військової частини, де той служить, чималу компенсацію. Відомо, що вирішив суд.