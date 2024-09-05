Путін заявив, що операція України на Курщині не сповільнила просування росіян на Донбасі

Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін заявив, що операція України в Курській області не сповільнила російський наступ на Донбасі. За його словами, Україна, перекинувши війська на Курщину, ослабила свою оборону на інших ділянках фронту.

Про це повідомив російський диктатор Володимир Путін, пише Reuters у четвер, 5 вересня.

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Російський диктатор під час Східного економічного форуму у Владивостоці заявив, що операція українських військ на Курщині не сповільнила російський наступ на Донбасі, а, навпаки, сприяла послабленню української оборони на інших ділянках фронту.

"Перекидаючи досить великі та добре підготовлені підрозділи, ворог послабив себе на ключових напрямках, а наші війська прискорили наступальні дії", — заявив Путін.

За його словами, росіяни витісняють українських військових із регіону, де 6 серпня відбулася найбільша атака на територію Росії з часів Другої світової війни.

"Мета ворога була змусити нас нервувати і хвилюватися, перекинути війська з одного напрямку на інший і зупинити наш наступ на ключових напрямках, перш за все на Донбасі. Це спрацювало? Ні", — сказав лідер Кремля.

Головною метою Росії, як заявив Путін, було повне захоплення Донбасу. Він також додав, що російські війська досягли успіхів у просуванні, зокрема, у районі міста Покровськ, а рівень вербування в Росії триває на високому рівні.

"Жодних дій щодо стримування нашого наступу не відбувається", — сказав лідер Росії.

У Москві операцію на Курщині вважають однією з найбільших тактичних помилок Києва у війні, яка не принесла Україні значної військової вигоди.