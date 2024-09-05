Путин заявил, что операция Украины в Курщине не замедлила продвижение россиян на Донбассе

Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин заявил, что операция Украины в Курской области не замедлила российское наступление на Донбассе. По его словам, Украина, опрокинув войска на Курщину, ослабила свою оборону на других участках фронта.

Об этом сообщил российский диктатор Владимир Путин, пишет Reuters в четверг, 5 сентября.

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Российский диктатор во время Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что операция украинских войск в Курщине не замедлила российское наступление на Донбассе, а, наоборот, способствовала ослаблению украинской обороны на других участках фронта.

"Перекидая достаточно крупные и хорошо подготовленные подразделения, враг ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные действия", — заявил Путин.

По его словам, россияне вытесняют украинских военных из региона, где 6 августа произошла самая большая атака на территорию России со времен Второй мировой войны.

"Цель врага была заставить нас нервничать и волноваться, опрокинуть войска с одного направления на другое и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего на Донбассе. Это сработало? Нет", — сказал лидер Кремля.

Главной целью России, как заявил Путин, был полный захват Донбасса. Он также добавил, что российские войска достигли успехов в продвижении, в частности, в районе города Покровск, а уровень вербовки в России продолжается на высоком уровне.

"Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит", — сказал лидер России.

В Москве операцию в Курщине считают одной из самых больших тактических ошибок Киева в войне, которая не принесла Украине значительной военной выгоды.