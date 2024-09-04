Рада провалила голосування щодо звільнення голови Мінреінтеграції Верещук

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: Facebook/vereshchuk

Верховна Рада України у середу, 4 вересня, не ухвалила звільнення Ірини Верещук. Тому наразі вона залишається на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Читайте також:

Голосування за звільнення Верещук

"Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", — йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренко, загалом за відповідний документ проголосували лише 214 голосів нардепів.