Рада провалила голосування щодо звільнення голови Мінреінтеграції Верещук

Рада не проголосувала за звільнення Верещук з посади голови Мінреінтеграції
4 вересня 2024 13:37
Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук. Фото: Facebook/vereshchuk
Верховна Рада України у середу, 4 вересня, не ухвалила звільнення Ірини Верещук. Тому наразі вона залишається на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
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"Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", — йдеться у повідомленні.
За словами Гончаренко, загалом за відповідний документ проголосували лише 214 голосів нардепів.
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