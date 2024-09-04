Рада провалила голосование по увольнению главы Минреинтеграции Верещук

Рада не проголосовала за увольнение Верещук с должности главы Минреинтеграции
4 сентября 2024 13:37
Глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Фото: Facebook/vereshchuk
Верховная Рада Украины в среду, 4 сентября, не приняла увольнение Ирины Верещук. Поэтому она остается на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
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"Рада провалила увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.
По словам Гончаренко, в общем за соответствующий документ проголосовали всего 214 голосов нардепов.
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