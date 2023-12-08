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Рада підтримала збільшення кількості працівників НАБУ

8 грудня 2023 13:08
оновлено: 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада підтримала збільшення кількості працівників НАБУ
Співробітники НАБУ. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України підтримала збільшення складу працівників Національного антикорупційного бюро України на 300 осіб. Відповідний законопроєкт підтримали 332 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Рада підтримала в цілому збільшення на 300 людей склад НАБУ. ЗА — 332", — йдеться у повідомленні.

Депутати підтримали законопроєкт №10203-1 щодо збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб.

Відомо, що законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році — на 100 посад; у 2025 році — на 100 посад; у 2026 році — на 100 посад.

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Скриншот допису Железняка

Чому цей законопроєкт важливий

За словами Железняка, цей законопроєкт є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях 

"Це маяк по МВФ та ЄС. Також на схваленні законопроєкту наголошували у заяві посли G7. Для майбутнього фінансування США це теж важливо", — зазначив він.

Законопроєкт спрямований на посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України, зокрема, на посилення його кадрового потенціалу задля підвищення ефективності та результативності виконання покладених на НАБУ завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Нагадаємо, що до Верховної Ради подали законопроєкт, що стосується обмеження доступу військових до інтернету. Це стосується поширення певного контенту в медіа чи інформаційних системах загального доступу.

Крім того, у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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