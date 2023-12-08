Совет поддержал увеличение количества работников НАБУ

Сотрудники НАБУ. Фото: соцсети

Верховная Рада Украины поддержала увеличение состава работников Национального антикоррупционного бюро Украины на 300 человек. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Совет поддержал в целом увеличение на 300 человек состав НАБУ. ЗА — 332", — говорится в сообщении.

Депутаты поддержали законопроект №10203-1 по увеличению предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.

Известно, что законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году — на 100 должностей; в 2025 году — на 100 должностей; в 2026 году — на 100 должностей.

Скриншот поста Железняка

Почему этот законопроект важен

По словам Железняка, этот законопроект является одним из основных в наших европейских обязательствах.

"Это маяк по МВФ и ЕС. Также одобрение законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Для будущего финансирования США это тоже важно", — отметил он.

Законопроект направлен на усиление институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, в частности на усиление его кадрового потенциала для повышения эффективности и результативности выполнения возложенных на НАБУ задач в части предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности.

Напомним, что в Верховную Раду подали законопроект, касающийся ограничения доступа военных в Интернет. Это касается распространения определенного контента в СМИ или информационных системах общего доступа.

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.