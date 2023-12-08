Совет поддержал увеличение количества работников НАБУ
Верховная Рада Украины поддержала увеличение состава работников Национального антикоррупционного бюро Украины на 300 человек. Соответствующий законопроект поддержали 332 депутата.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Совет увеличил количество работников НАБУ
"Совет поддержал в целом увеличение на 300 человек состав НАБУ. ЗА — 332", — говорится в сообщении.
Депутаты поддержали законопроект №10203-1 по увеличению предельной численности штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек.
Известно, что законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей: в 2024 году — на 100 должностей; в 2025 году — на 100 должностей; в 2026 году — на 100 должностей.
Почему этот законопроект важен
По словам Железняка, этот законопроект является одним из основных в наших европейских обязательствах.
"Это маяк по МВФ и ЕС. Также одобрение законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Для будущего финансирования США это тоже важно", — отметил он.
Законопроект направлен на усиление институциональной способности Национального антикоррупционного бюро Украины, в частности на усиление его кадрового потенциала для повышения эффективности и результативности выполнения возложенных на НАБУ задач в части предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности.
Напомним, что в Верховную Раду подали законопроект, касающийся ограничения доступа военных в Интернет. Это касается распространения определенного контента в СМИ или информационных системах общего доступа.
Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
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