Рада розширила перелік осіб, які отримають одноразову допомогу в разі загибелі військового

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги", — пояснив депутат.

Нардеп також пояснив, хто саме тепер має право на одноразову допомогу:

діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.

Окрім того, право на виплати мають:

батьки (усиновлювачі);

онуки;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 60 мільйонів гривень киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Варто зазначити, що таке фінансове заохочення є одноразовим.

Додамо, ми також розповідали, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року.