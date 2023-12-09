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Рада розширила перелік осіб, які отримають одноразову допомогу в разі загибелі військового

9 грудня 2023 14:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Рада розширила перелік осіб, які отримають одноразову допомогу в разі загибелі військового
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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"Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги", — пояснив депутат.

Нардеп також пояснив, хто саме тепер має право на одноразову допомогу:

  • діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;
  • діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.

Окрім того, право на виплати мають:

  • батьки (усиновлювачі);
  • онуки;
  • один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
  • жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
  • утриманці загиблого (померлого).

Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 60 мільйонів гривень киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Варто зазначити, що таке фінансове заохочення є одноразовим.

Додамо, ми також розповідали, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року.

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