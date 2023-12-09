Рада розширила перелік осіб, які отримають одноразову допомогу в разі загибелі військового
Верховна Рада розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроект проголосували 274 народні депутати.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Члени родини військового зможуть отримати допомогу
"Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги", — пояснив депутат.
Нардеп також пояснив, хто саме тепер має право на одноразову допомогу:
- діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;
- діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав.
Окрім того, право на виплати мають:
- батьки (усиновлювачі);
- онуки;
- один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
- жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
- утриманці загиблого (померлого).
Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.
Раніше ми повідомляли, що у четвер, 7 грудня, Київрада на засіданні має виділити 60 мільйонів гривень киянам, які мобілізуються до лав ЗСУ. Варто зазначити, що таке фінансове заохочення є одноразовим.
Додамо, ми також розповідали, чи збільшать зарплати військовим в Україні до кінця 2023 року.
Читайте Новини.LIVE!