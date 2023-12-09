Рада расширила список лиц, которые получат единовременную помощь в случае гибели военного
Верховная Рада расширила список членов семьи, имеющих право на получение единовременной помощи в случае гибели военного. За соответствующий законопроект проголосовали 274 народных депутата.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Члены семьи военного смогут получить помощь
"Это очень важный законопроект о военных. Расширяется перечень лиц, имеющих право на получение единовременной помощи", — пояснил депутат.
Нардеп также объяснил, кто именно теперь имеет право на единовременную помощь:
- дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и родившиеся после его смерти;
- дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав.
Кроме того, право на выплаты имеют:
- родители (усыновители);
- внуки;
- один из супругов, переживший погибшее (умершее) лицо;
- женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали вместе, но не состояли в браке, если совместное проживание установлено решением суда, вступившим в законную силу;
- иждивенцы погибшего (умершего).
Единовременная денежная помощь при отсутствии личного распоряжения назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим право на ее получение, по личному заявлению соответствующего лица или его законного представителя.
Ранее мы сообщали, что в четверг, 7 декабря, Киевсовет на заседании должен выделить 60 миллионов гривен киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Следует отметить, что такое финансовое поощрение одноразовое.
Добавим, мы также рассказывали, увеличат ли зарплаты военным в Украине до конца 2023 года.
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