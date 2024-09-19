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Рада ухвалила Закон про систему "Державний аграрний реєстр"

19 вересня 2024 12:12
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Парламент проголосував за закон про Державний аграрний реєстр
Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11063-д "Про Державний аграрний реєстр". За нього проголосували 267 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у четвер, 19 вересня.

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Державний аграрний реєстр
Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Прийняття Закону "Про Державний аграрний реєстр" є вимогою міжнародних партнерів України —  євроінтеграційного проєкту в рамках реалізації програми Євросоюзу Ukraine Facility та DPL Світового банку. 

Державний аграрний реєстр (ДАР) дозволить цифровізувати український агросектор та зробити комунікацію між агровиробниками та органами влади доступнішою та прозорішщою. ДАР розширить коло тих, хто може отримати державну допомогу — на неї зможуть розраховувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу.

Також прийнятий законопроєкт дозволить покращити роботу ДАР, врегулювати його правовий статус та як його фінансуватимуть. У реєстрі буде вміщена вся інформація про українських виробників та агропромисловий комплекс, там можна буде отримувати дозвольні документи, моніторити надання державної допомоги, грантів та гарантій за кредитними зобов'язаннями. 

Онлайн платформу Державний аграрний реєстр запустили в роботу 12 серпня 2022 року за підтримки Європейського Союзу. Станом на 18 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі зареєстровано понад 176 тисяч сільгосптоваровиробників та реалізовано більш як 50 програм підтримки.

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