Парламент проголосовал за закон о Государственном аграрном реестре

Народные депутаты Верховной Рады. Фото: Верховная Рада

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11063-д "О Государственном аграрном реестре". За него проголосовали 267 депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в четверг, 19 сентября.

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Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Принятие Закона "О Государственном аграрном реестре" является требованием международных партнеров Украины — евроинтеграционного проекта в рамках реализации программы Евросоюза Ukraine Facility и DPL Всемирного банка.

Государственный аграрный реестр (ГАР) позволит цифровизировать украинский агросектор и сделать коммуникацию между агропроизводителями и органами власти более доступной и прозрачной. ГАР расширит круг тех, кто может получить государственную помощь — на нее смогут рассчитывать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и водопользователи и субъекты агропромышленного комплекса.

Также принятый законопроект позволит улучшить работу ГАР, урегулировать его правовой статус и как его будут финансировать. В реестре будет размещена вся информация об украинских производителях и агропромышленном комплексе, там можно будет получать разрешительные документы, мониторить предоставление государственной помощи, грантов и гарантий по кредитным обязательствам.

Онлайн платформу Государственный аграрный реестр запустили в работу 12 августа 2022 г. при поддержке Европейского Союза. По состоянию на 18 сентября 2024 г. в Государственном аграрном реестре зарегистрировано более 176 тысяч сельхозтоваропроизводителей и реализовано более 50 программ поддержки.