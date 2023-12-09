Рада ухвалила законопроєкт про відповідальність за порушення комендантської години

Перевірка порушника комендантської години. Фото: Шпальта

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. За це проголосували 233 депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Порушників комендантської години штрафуватимуть

Народний обранець розповів, що проєктом закону передбачається, що штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень.

"У разі повторного порушення — сума помножується на два", — наголосив нардеп.

Варто зазначити, що ще серйозніші санкції передбачаються для бізнесу — від 51 000 до 102 000 гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 170 000 або 340 000 гривень.

"Під час комендантської години виходити на вулицю можна лише під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Обовʼязково мати із собою документи, що посвідчують особу", — нагадують у поліції правила поведінки під час повітряної тривоги.

Раніше ми розповідали, що цікавий спосіб боротьби з порушниками комендантської години вигадали в одній з областей України. Так, їм вручатимуть повістки.

Нагадаємо, що ще в одній області планують посилити мобілізацію, адже до ТЦК прибувають лише 10% оповіщених.