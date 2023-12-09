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Рада приняла законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа

9 декабря 2023 15:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Рада приняла законопроект об ответственности за нарушение комендантского часа
Проверка нарушителя комендантского часа. Фото: Шпальта
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об административной ответственности за нарушение комендантского часа. За это проголосовали 233 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Народный избранник рассказал, что проектом закона предусматривается, что штрафы для нарушителей будут составлять от 8500 до 17000 гривен.

"В случае повторного нарушения — сумма умножается на два", — подчеркнул нардеп.

Следует отметить, что еще более серьезные санкции предусматриваются для бизнеса — от 51 000 до 102 000 гривен. Если же нарушения зафиксируют повторно в течение года, штраф возрастет до 170 000 или 340 000 гривен.

"Во время комендантского часа выходить на улицу можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно иметь с собой документы, удостоверяющие личность", — напоминают в полиции правила поведения во время воздушной тревоги.

Ранее мы рассказывали, что интересный способ борьбы с нарушителями комендантского часа придумали в одной из областей Украины. Так, им будут вручать повестки.

Напомним, что еще в одной области планируют усилить мобилизацию, ведь в ТЦК прибывают только 10% уведомленных.

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