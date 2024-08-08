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Речниця Пентагону прокоментувала події у Курській області Росії

8 серпня 2024 23:38
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Пентагоні відреагували на події в Курській області
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Міністерстві оборони США прокоментували події в Курській області Росії. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що вони не порушують стратегії Америки і не спричиняють загострення конфлікту.

Про це повідомило видання Голосу Америки у четвер, 8 серпня.

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"Дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією", — заявили в Пентагоні.

Сінгх підкреслила, що Україна докладає всіх зусиль для досягнення перемоги на фронті, і США продовжать надавати необхідну підтримку українцям.

Допис кореспондента видання Голос Америки. Фото: скриншот
Допис кореспондента видання Голос Америки. Фото: скриншот

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