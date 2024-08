В Пентагоні відреагували на події в Курській області

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs

В Міністерстві оборони США прокоментували події в Курській області Росії. Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що вони не порушують стратегії Америки і не спричиняють загострення конфлікту.

Про це повідомило видання Голосу Америки у четвер, 8 серпня.

Пентагон про події в Курській області Росії

"Дії України в Курській області "відповідають політиці США" щодо використання наданого озброєння Ми не вважаємо, що це будь-яким чином є ескалацією", — заявили в Пентагоні.

Сінгх підкреслила, що Україна докладає всіх зусиль для досягнення перемоги на фронті, і США продовжать надавати необхідну підтримку українцям.