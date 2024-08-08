В Пентагоне отреагировали на события в Курской области

Представителя Пентагона прокомментировала события в Курской области России
8 августа 2024 23:38
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs
В министерстве обороны США прокомментировали события в Курской области России. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что они не нарушают стратегии Америки и не вызывают обострения конфликта.
Об этом сообщило издание Голоса Америки в четверг, 8 августа.
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"Действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией", — заявили в Пентагоне.
Сингх подчеркнула, что Украина прилагает все усилия для достижения победы на фронте, и США продолжат оказывать необходимую поддержку украинцам.
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