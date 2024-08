В Пентагоне отреагировали на события в Курской области

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs

В министерстве обороны США прокомментировали события в Курской области России. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что они не нарушают стратегии Америки и не вызывают обострения конфликта.

Об этом сообщило издание Голоса Америки в четверг, 8 августа.

Пентагон о событиях в Курской области России

"Действия Украины в Курской области "соответствуют политике США" по использованию предоставленного вооружения Мы не считаем, что это каким-либо образом является эскалацией", — заявили в Пентагоне.

Сингх подчеркнула, что Украина прилагает все усилия для достижения победы на фронте, и США продолжат оказывать необходимую поддержку украинцам.