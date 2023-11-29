Призначення Юрчишина головою Комітету свободи слова - плани на посаді

Народний депутат Ярослав Юрчишин. Фото: партія "Голос"

Нардеп Ярослав Юрчишин може стати головою Комітету з питань свободи слова, який донедавна роками очолював Нестор Шуфрич. Відповідна постанова з’явилася на сайті ВРУ. І хоч ні обговорень, ні голосувань ще не було, Юрчишин вже має плани на новій посаді.

Що він планує змінити в роботі комітету, нардеп ексклюзивно розповів для Новини.LIVE.

Читайте також:

— Чому ви хочете на цю посаду?

— Звісно, що ця постанова не могла з'явитися без моєї згоди. Але це пропозиція нашої політичної сили, фракції. Я персонально вважаю, що Комітет свободи слова недооцінений і недопрацьований у цьому скликанні критично. Це показує кількість законопроєктів ним розглянутих і доведених до логічного порядку — вони вимірюються одиницями, в той час як в інших комітетах їх сотні.

Це і непроведення комітетських слухань з критичних питань, які є надважливими — полонені українські журналісти, тиск на журналістів, зокрема останні події навколо Михайла Ткача, і перешкоджання журналістській діяльності. Це все мало б бути на пульсі Комітету з питань свободи слова. На жаль, цього немає. Тому роботи є непочатий край.

Напад на журналіста Михайла Ткача. Фото: Скріншот

— Які плани, що треба змінити?

— В умовах війни важливо, щоб пріоритетними джерелами інформації були верифіковані медіа, а не телеграм-канали. Ми розуміємо, що тут є величезні можливості для роботи. Але для цього треба, щоб комітет працював, щоб він став майданчиком парламенту і журналістських редакцій.

— Це будуть радикальні рішення? Як ви це вирішите?

— Це виклик не лише для українських медіа, а і для світових. Верифікація джерел інформації зараз, в епоху соціальних мереж, — досить складний виклик. Тому я думаю, що спочатку буде пошук спільних рішень з журналістською спільнотою, з редакторською спільнотою.

Просте рішення одразу навряд чи можна запропонувати. Треба шукати, як привчати людей користуватися не анонімними джерелами, які швидкі, але безвідповідальні, а перевіреними джерелами.

Але тут велика робота буде не тільки зі сторони політиків, а і журналістів. Бо привчаючи суспільство до голосних заголовків, ми самі спонукаємо шукати їх таку ж голосну інформацію, яка часто буває не верифікована.

Тут має бути двосторонній шлях — щось може робити держава, але в межах свободи слова і відсутності цензурування як такого. А з іншого боку, треба підвищувати стандарти журналістської етики, але це явно відповідальність саме журналістського середовища і редакторських політик.

Це буде нелегка робота, де комітет може виступити майданчиком для пошуку пропозицій і компромісних рішень, які б гарантували і оперативність, і якість інформації.

— Стосовно Єдиного марафону і роботи журналістів в умовах війни, чи шукали б ви тут якісь нові рішення?

— Для того щоб вносити якісні пропозиції, треба зануритися у питання, а я зараз не готовий одразу пропонувати.

Попередньо я спілкувався з новою командою комунікації Міноборони, і вони розуміють, що надважливо налагодити ефективну комунікацію з журналістами. Так, у пріоритеті національна безпека і оборона, але якщо ми не будемо інформувати про те, що відбувається на лінії фронту, про це будуть інформувати банально країна-агресор і російські пабліки.

Єдиний телемарафон. Фото: скриншот

Стосовно джерел інформації. Єдиний марафон — це не єдине джерело інформації і моментами навіть не провідне для громадян. Нам важливо в усіх джерелах інформації дбати про баланс якості, баланс думок і баланс доступу. Це теж досить складна проблематика, але і тут я не бачу проблем у вдосконаленні процесів.

Чи Єдиний марафон в умовах війни законний? Так, цілком законний. Але якщо його мета — якісне донесення правдивої інформації, то в цьому напряму треба працювати, щоб забезпечити якість, збалансованість, ефективність. І я думаю, що ініціатори і редактори каналів, які в марафоні, теж будуть зацікавлені, щоб глядач звертав увагу і дивився Єдиний марафон.

Нагадаємо, раніше посаду голови Комітету з питань свободи слова займав Нестор Шуфрич. У вересні СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді. Він тісно співпрацював з російською агентурною мережею.