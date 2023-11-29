Назначение Юрчишина главой Комитета свободы слова - планы в должности

Народный депутат Ярослав Юрчишин. Фото: партия "Голос"

Нардеп Ярослав Юрчишин может стать главой Комитета по свободе слова, который до недавнего времени возглавлял Нестор Шуфрич. Соответствующее постановление появилось на сайте ВРУ. И хотя ни обсуждений, ни голосований еще не было, у Юрчишина уже есть планы на новой должности.

Что он планирует изменить в работе комитета, нардеп эксклюзивно рассказал для Новини.LIVE.

Читайте также:

— Почему вы хотите на эту должность?

— Конечно, это постановление не могло появиться без моего согласия. Но это предложение нашей политической силы, фракции. Я лично считаю, что Комитет свободы слова недооценен и недоработан в этом созыве критически. Это показывает количество законопроектов, рассмотренных и доведенных им до логического порядка — они измеряются единицами, в то время как в других комитетах их сотни.

Это и непроведение комитетских слушаний по критическим вопросам, которые являются сверхважными — пленные украинские журналисты, давление на журналистов, в том числе последние события вокруг Михаила Ткача, и препятствование журналистской деятельности. Это все должно быть на пульсе Комитета по вопросам свободы слова. К сожалению, этого нет. Поэтому работы — непочатый край.

Нападение на журналиста Михаила Ткача. Фото: Скриншот

— Какие планы, что нужно изменить?

— В условиях войны важно, чтобы приоритетными источниками информации были верифицированные медиа, а не телеграмм-каналы. Мы понимаем, что здесь есть огромные возможности для работы. Но для этого нужно, чтобы комитет работал, чтобы он стал площадкой парламента и журналистских редакций.

— Это будут радикальные решения? Как вы это решите?

— Это вызов не только украинским медиа, но и мировым. Верификация источников информации сейчас, в эпоху социальных сетей, достаточно сложная. Поэтому я думаю, что сначала будет поиск совместных решений с журналистским сообществом, с редакторским сообществом.

Простое решение сразу вряд ли можно предложить. Надо искать, как приучать людей пользоваться не анонимными источниками, быстрыми, но безответственными, а проверенными источниками.

Но здесь большая работа будет не только со стороны политиков, но и журналистов. Потому что приучая общество к громким заголовкам, мы сами побуждаем искать их такую же громкую информацию, которая часто бывает не верифицирована.

Здесь должен быть двусторонний путь — что-то может делать государство, но в пределах свободы слова и отсутствия цензора как такового. А с другой стороны, надо повышать стандарты журналистской этики, но это явно ответственность именно журналистской среды и редакторских политик.

Это будет нелегкая работа, где комитет может выступить площадкой для поиска предложений и компромиссных решений, которые гарантировали бы и оперативность, и качество информации.

— Что касается Единого марафона и работы журналистов в условиях войны, искали бы вы здесь какие-нибудь новые решения?

— Для того чтобы вносить качественные предложения, нужно погрузиться в вопрос, а я сейчас не готов сразу предлагать.

Предварительно я общался с новой командой коммуникации Минобороны, и они понимают, что важно наладить эффективную коммуникацию с журналистами. Да, в приоритете национальная безопасность и оборона, но если мы не будем информировать о происходящем на линии фронта, об этом будут информировать банально страна-агрессор и российские паблики.

Единый телемарафон. Фото: Скриншот

Что касается источников информации. Единый марафон — это не единственный источник информации и моментами даже не ведущий для граждан. Нам важно во всех источниках информации заботиться о балансе качества, балансе мнений и балансе доступа. Это тоже достаточно сложная проблематика, но и здесь я не вижу проблем в совершенствовании процессов.

Законный ли Единый ли марафон в условиях войны? Да, вполне законный. Но если его цель — качественное донесение правдивой информации, то в этом направлении нужно работать, чтобы обеспечить качество, сбалансированность, эффективность. И я думаю, что инициаторы и редакторы каналов в марафоне тоже будут заинтересованы, чтобы зритель обращал внимание и смотрел Единый марафон.

Напомним, ранее должность главы Комитета по вопросам свободы слова занимал Нестор Шуфрич. В сентябре СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Он тесно сотрудничал с русской агентурной сетью.