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Резерв з 14 бригад без зброї — Зеленський пояснив, що мав на увазі

15 липня 2024 19:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленський повідомив, що резервні бригади ЗСУ починають отримувати зброю
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Резервні бригади наразі не мають достатнього озброєння, щоб повноцінно вести бойові дії. Сформований резерв із 14 бригад лише почав отримувати зброю.

Про це у понеділок, 15 липня, повідомив Президент України Володимир Зеленський на прессконференції.

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Зеленський розповів, що резервні бригади були створені, але не мали зброї аби повноцінно воювати.

За словами президента, їх створили насамперед для того, що можна було провести ротацію військ.

"Головне, що у тебе є резерви. Передусім, це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання від мене. Нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. Потрібен був резерв, дивились яка кількість бригад має бути. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані", — сказав глава держави.

Він наголосив, що це не нові бригади.

"Це не нові бригади, так дуже часто помилялись коли казали: ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади, це бригади без зброї", — зазначив Зеленський.

Водночас український лідер підкреслив, що ці бригади не зовсім без зброї, оскільки деяке озброєння почало надходити, зокрема артилерія.

Нагадаємо, в інтерв'ю для Bloomberg Президент України Володимир Зеленський заявив, що 14 бригад неукомплектовані через затримку постачання зброї.

Тоді в ISW зазначили, що чим довше Україна чекає від партнерів допомогу з озброєнням, щоб оснастити та розгорнути бригади, тим більше у російських військ буде можливостей перешкодити українським зусиллям зосередити нову невикористану бойову силу для майбутніх контрнаступальних операцій.

Володимир Зеленський зброя ЗСУ військова допомога Україна контрнаступ ЗСУ президент

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