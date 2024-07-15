Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Резерв из 14 бригад без оружия — Зеленский объяснил, что имел в виду arrow

Резерв из 14 бригад без оружия — Зеленский объяснил, что имел в виду

15 июля 2024 19:15
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Зеленский сообщил, что резервные бригады ВСУ начинают получать оружие
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Резервные бригады пока не имеют достаточного вооружения, чтобы полноценно вести боевые действия. Резерв из 14 бригад только начал получать оружие.

Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Читайте также:

Что известно о резервных 14 бригадах

Зеленский рассказал, что резервные бригады были созданы, но не имели оружия, чтобы полноценно воевать.

По словам президента, их создали, прежде всего, для того, что бы можно было провести ротацию войск.

"Главное, что у тебя есть резервы. Прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такова была задача от меня. Нам нужны были ротации, чтобы ребята могли отдохнуть. Нужен был резерв, смотрели какое количество бригад должно быть. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы", — сказал глава государства.

Он добавил, что это не новые бригады.

"Это не новые бригады, так очень часто ошибались, когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия", — отметил Зеленский.

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что эти бригады не совсем без оружия, поскольку некоторое вооружение все же начало поступать, в частности артиллерия.

Напомним, в интервью для Bloomberg Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 4 бригад неукомплектованы из-за задержки поставки оружия.

Тогда в ISW отметили, что чем дольше Украина ждет от партнеров помощь с вооружением, чтобы оснастить и развернуть бригады, тем больше у российских войск будет возможности помешать украинским усилиям сосредоточить новую неиспользованную боевую силу для будущих контрнаступательных операций.

 

Владимир Зеленский оружие ВСУ военная помощь Украина контрнаступление ВСУ президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля