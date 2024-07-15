Зеленский сообщил, что резервные бригады ВСУ начинают получать оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Резервные бригады пока не имеют достаточного вооружения, чтобы полноценно вести боевые действия. Резерв из 14 бригад только начал получать оружие.

Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

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Зеленский рассказал, что резервные бригады были созданы, но не имели оружия, чтобы полноценно воевать.

По словам президента, их создали, прежде всего, для того, что бы можно было провести ротацию войск.

"Главное, что у тебя есть резервы. Прежде всего, это для того, чтобы проводить ротации. Такова была задача от меня. Нам нужны были ротации, чтобы ребята могли отдохнуть. Нужен был резерв, смотрели какое количество бригад должно быть. И все, что мы просили постоянно, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы", — сказал глава государства.

Он добавил, что это не новые бригады.

"Это не новые бригады, так очень часто ошибались, когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады, это бригады без оружия", — отметил Зеленский.

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что эти бригады не совсем без оружия, поскольку некоторое вооружение все же начало поступать, в частности артиллерия.

Напомним, в интервью для Bloomberg Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 1 4 бригад неукомплектованы из-за задержки поставки оружия.

Тогда в ISW отметили, что чем дольше Украина ждет от партнеров помощь с вооружением, чтобы оснастить и развернуть бригады, тем больше у российских войск будет возможности помешать украинским усилиям сосредоточить новую неиспользованную боевую силу для будущих контрнаступательных операций.