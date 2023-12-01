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РФ не потрапила до складу Міжнародної морської організації ООН, — Зеленський

1 грудня 2023 16:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
РФ не потрапила до складу Міжнародної морської організації ООН, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російську Федерацію не запросили до оновленого складу Асамблеї Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки. Наголосимо, що це — одна з установ Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями безпеки судноплавства.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави привітав рішення міжнародної організації.

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", — написав президент в соцмережах. 

РФ не потрапила до складу Міжнародної морської організації, — Зеленський
Пост Зеленського. Джерело: Twitter

За підсумками голосування в міжнародній установі, до списку країн офіційно увійшли:

  • Китай;
  • Греція;
  • Італія;
  • Японія;
  • Ліберія;
  • Норвегія;
  • Панама;
  • Південна Корея;
  • Велика Британія;
  • США. 

Відзначимо, що наприкінці листопада Росію виключили з Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Тоді український президент схвалив таке рішення, наголосивши, що "терористам у ній не місце".

Нагадаємо, що раніше президент України заявив, що більшість українців вважають вибори під час війни безглуздими. Натомість ООН у співпраці з українським урядом, Світовим банком та ЄС ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України, для визначення інвестиційних пріоритетів для відновлення й реконструкції України у наступному році.

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