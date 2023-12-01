РФ не потрапила до складу Міжнародної морської організації ООН, — Зеленський
Російську Федерацію не запросили до оновленого складу Асамблеї Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки. Наголосимо, що це — одна з установ Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями безпеки судноплавства.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
В Україні привітали рішення ООН
Голова держави привітав рішення міжнародної організації.
"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", — написав президент в соцмережах.
За підсумками голосування в міжнародній установі, до списку країн офіційно увійшли:
- Китай;
- Греція;
- Італія;
- Японія;
- Ліберія;
- Норвегія;
- Панама;
- Південна Корея;
- Велика Британія;
- США.
Відзначимо, що наприкінці листопада Росію виключили з Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Тоді український президент схвалив таке рішення, наголосивши, що "терористам у ній не місце".
Нагадаємо, що раніше президент України заявив, що більшість українців вважають вибори під час війни безглуздими. Натомість ООН у співпраці з українським урядом, Світовим банком та ЄС ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України, для визначення інвестиційних пріоритетів для відновлення й реконструкції України у наступному році.
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