РФ не потрапила до складу Міжнародної морської організації ООН, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента України

Російську Федерацію не запросили до оновленого складу Асамблеї Міжнародної морської організації на 2024-2025 роки. Наголосимо, що це — одна з установ Організації Об'єднаних Націй, яка займається питаннями безпеки судноплавства.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Голова держави привітав рішення міжнародної організації.

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія", — написав президент в соцмережах.

Пост Зеленського. Джерело: Twitter

За підсумками голосування в міжнародній установі, до списку країн офіційно увійшли:

Китай;

Греція;

Італія;

Японія;

Ліберія;

Норвегія;

Панама;

Південна Корея;

Велика Британія;

США.

Відзначимо, що наприкінці листопада Росію виключили з Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Тоді український президент схвалив таке рішення, наголосивши, що "терористам у ній не місце".

Нагадаємо, що раніше президент України заявив, що більшість українців вважають вибори під час війни безглуздими. Натомість ООН у співпраці з українським урядом, Світовим банком та ЄС ініціювала проведення оцінки збитків та потреб України, для визначення інвестиційних пріоритетів для відновлення й реконструкції України у наступному році.