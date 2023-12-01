РФ не попала в состав Международной морской организации ООН, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Российскую Федерацию не пригласили в обновленный состав Ассамблеи Международной морской организации на 2024-2025 годы. Отметим, что это одно из учреждений Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами безопасности судоходства.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства приветствовал решение международной организации.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", — написал президент в соцсетях.

Пост Зеленского. Источник: Twitter

По итогам голосования в международном учреждении в список стран официально вошли:

Китай;

Греция;

Италия;

Япония;

Либерия;

Норвегия;

Панама;

Южная Корея;

Великобритания;

США.

Отметим, что в конце ноября Россию исключили из Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Тогда украинский президент одобрил такое решение, отметив, что "террористам в ней не место".

Напомним, что ранее президент Украины заявил , что большинство украинцев считают выборы во время войны бессмысленными. В то же время ООН в сотрудничестве с украинским правительством, Всемирным банком и ЕС инициировала проведение оценки убытков и потребностей Украины, для определения инвестиционных приоритетов для восстановления и реконструкции Украины в следующем году.