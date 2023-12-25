РФ ніколи не здолає нашу державність — Буданов привітав українців з Різдвом

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Цьогоріч українці вперше святкують Різдво Христове за новоюліанським календарем — 25 грудня. Ця радісна подія ще більше єднає нас із великою європейською родиною і доводить, що Росії ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки

Міністерства оборони України Кирило Буданов у своєму різдвяному привітанні.

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Буданов наголосив, що тепер Україна святкує Різдво разом з усім християнським цивілізованим світом. І ця подія ще більше єднає нас із великою європейською родиною.

"Кремлівський терористично-окупаційний режим ніколи не зможе реалізувати своїх підступних планів щодо знищення нашої державності, наших традицій та ідентичності. Українці — сильна нація, яка здатна здолати все на шляху до своєї свободи й незалежності", — каже очільник ГУР.

Він додав, що 2024 рік — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності українських захисників, і Україна зустріне його, завдаючи нищівної поразки окупантам заради звільнення рідної землі.

"Тож нехай Різдвяна Зірка додасть нам наснаги й невичерпної енергії для боротьби з ворогом, а рік, у який ми вступаємо, принесе Україні довгоочікувану Перемогу. Щасливого Різдва та переможного Нового року!" — привітав українців Буданов.

Нагадаємо, що релігійна влада окупованого на Західному Березі Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від святкування Різдва. Рішення щодо відмови від будь-яких "непотрібних святкових" заходів прийняте на знак солідарності з палестинцями в секторі Гази.

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