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РФ никогда не одолеет нашу государственность — Буданов поздравил украинцев с Рождеством

25 декабря 2023 10:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ никогда не одолеет нашу государственность — Буданов поздравил украинцев с Рождеством
Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В этом году украинцы впервые празднуют Рождество Христово по новоюлианскому календарю — 25 декабря. Это радостное событие еще больше объединяет нас с большой европейской семьей и доказывает, что Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности.

Об этом сказал начальник Главного управления разведки.
Министерство обороны Украины Кирилл Буданов в своем рождественском поздравлении.

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Буданов подчеркнул, что теперь Украина отмечает Рождество вместе со всем христианским цивилизованным миром. И это событие еще больше объединяет нас с большой европейской семьей.

"Кремловский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы — сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости", — говорит глава ГУР.

Он добавил, что 2024 год — это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников, и Украина встретит его, нанося сокрушительное поражение оккупантам ради освобождения родной земли.

"Так пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу. Счастливого Рождества и победного Нового года!" — поздравил украинцев Буданов.

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Напомним, что религиозные власти оккупированного на Западном Берегу Вифлеема, который, согласно христианской традиции, стал свидетелем рождения Иисуса Христа, отказались от празднования Рождества. Решение об отказе от каких-либо "ненужных праздничных" мер принято в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Также предлагаем ознакомиться с православным календарем в декабре 2023 года.

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