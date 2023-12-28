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Рівень народжуваності в Україні може стати найменшим у світі

28 грудня 2023 21:32
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Ілля Рябінін
редактор
Рівень народжуваності в Україні може стати найменшим у світі
Новонароджений у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні станом на поточний рік рекордно впала народжуваність. Хоча наша країна в антилідерах була ще до війни, зараз вона ризикує стати країною з найнижчим світовим рівнем народжуваності.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais, посилаючись на звіт Об'єднаного дослідницького центру (JRC).

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В Україні катастрофічна демографічна ситуація

У звіті вказано, що рівень народжуваності в Україні відносно кількості народжених дітей на одну жінку очікується на рівні 0,7. Це втричі менше за показник відтворення населення (двоє дітей на одну жінку), і означає, що на шість дорослих народжується тільки двоє дітей. В порівнянні з минулим роком, рівень народжуваності становив 0,9 дитини на одну жінку, а до повномасштабної війни — 1,2 дитини.

Рівень народжуваності в Україні може стати найменшим у світі
Інфографіка Об'єднаного дослідницького центру JRC. Джерело: El Pais

Таке катастрофічне падіння пояснюється двома вагомими причинами, які пов'язані з війною.

  • по-перше: ті, хто лишився в Україні, насторожено ставляться до майбутнього;
  • по-друге, багатомільйонна кількість тих, хто залишив Україну — це жінки репродуктивного віку.

Нагадаємо, що раніше Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи заявив, що через десять років в Україні будуть проживати не більше ніж 35 мільйонів людей. Натомість у Київській школі економіки прогнозують, що до 2030 року в нашій країні залишаться 32 мільйони.

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