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Уровень рождаемости в Украине может стать самым маленьким в мире

28 декабря 2023 21:32
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Илья Рябинин
редактор
Уровень рождаемости в Украине может стать самым маленьким в мире
Новорожденный в отделении интенсивной терапии новорожденных. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине по состоянию на текущий год рекордно упала рождаемость. Хотя наша страна в антилидерах была еще до войны, сейчас она рискует стать страной с самым низким мировым уровнем рождаемости.

Об этом сообщает испанское издание El Pais, ссылаясь на отчет Объединенного исследовательского центра (JRC).

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В отчете указано, что уровень рождаемости в Украине относительно количества рожденных детей одной женщиной ожидается на уровне 0,7. Это втрое меньше показателя воспроизводства населения (двое детей на одну женщину), и означает, что на шесть взрослых рождается только двое детей. По сравнению с прошлым годом уровень рождаемости составлял 0,9 ребенка на одну женщину, а до полномасштабной войны — 1,2 ребенка.

Уровень рождаемости в Украине может стать самым маленьким в мире
Инфографика Объединенного исследовательского центра JRC. Источник: El Pais

Такое катастрофическое падение объясняется двумя вескими причинами, связанными с войной.

  • во-первых: оставшиеся в Украине настороженно относятся к будущему;
  • во-вторых: многомиллионное количество тех, кто покинул Украину — это женщины репродуктивного возраста.

Напомним, что ранее Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи заявил, что через десять лет в Украине будут проживать не более 35 миллионов человек. В тоже время в Киевской школе экономики прогнозируют, что к 2030 году в нашей стране останутся 32 миллиона.

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