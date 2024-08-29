Як Росія може повернути контроль над Курською областю, — ЗМІ

Українські військові на бронетранспортері біля кордону РФ в Сумській області. Фото: Reuters

Операція ЗСУ на території РФ в Курській області спричинила безлад всередині Кремля. Також це вплинуло на ситуацію на фронті в Україні та підірвало моральний дух російських окупантів.

Про це пише американське видання The Hill.

Читайте також:

Операція ЗСУ на Курщині — наслідки

З урахуванням короткострокового характеру попередніх операцій ЗСУ, багато хто не сприймав серйозно дії українських військових в Курській області. Проте в міру розгортання Курської кампанії стає все більш очевидним, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відкрив новий фронт, заставши зненацька російські війська.

"Вплив операції у Курській області помітно далеко за межами поля бою, адже це вказує на безлад всередині Кремля. І тепер фокус російського командування змістився з України на все більш крихке утримання влади", — пише The Hill.

На думку видання, успіх України підірвав моральний дух російських окупантів. Росії потрібно більше військ, якщо вона хоче відвоювати свої території. Але цього не вийде зробити, якщо РФ не залишить свої позиції в Україні або не відправить у Курську області молодих призовників. Але це складне завдання, з огляду на попередню обіцянку російського диктатора Путіна не відправляти їх до України.