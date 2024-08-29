Как Россия может вернуть контроль над Курской областью, — СМИ

Украинские военные на бронетранспортере у границы РФ в Сумской области. Фото: Reuters

Операция ВСУ на территории РФ в Курской области вызвала беспорядок внутри Кремля. Это также повлияло на ситуацию на фронте в Украине и подорвало моральный дух российских оккупантов.

Об этом пишет американское издание The Hill.

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С учетом краткосрочного характера предыдущих операций ВСУ, многие не воспринимали серьезно действия украинских военных в Курской области. Однако по мере развертывания Курской кампании становится все более очевидным, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский открыл новый фронт, оставив врасплох российские войска.

"Влияние операции в Курской области заметно далеко за пределами поля боя, ведь это указывает на беспорядок внутри Кремля. И теперь фокус российского командования сместился с Украины на все более хрупкое удержание власти", — пишет The Hill.

По мнению издания, успех Украины подорвал моральный дух российских оккупантов. России требуется больше войск, если она хочет отвоевать свои территории. Но этого не получится сделать, если РФ не оставит свои позиции в Украине или не отправит в Курскую область молодых призывников. Но это сложная задача, учитывая предыдущее обещание российского диктатора Путина, не отправлять их в Украину.