Знищення російського підводного човна — до Севастополя прибула комісія

Російський підводний човен "Ростов-на-Дону". Фото: міноборони РФ

Сили оборони України завдали ударів по російському підводному човну "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму 2 серпня. За даними партизанського руху "АТЕШ", після руйнування човна було зафіксовано візит для перевірки узбережжя Севастополя.

Про це повідомили в партизанському русі "АТЕШ" у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Рух в Севастопольській бухті. Карта: "АТЕШ"

Дані агентів "АТЕШ"

Агент партизанського руху виявив прибуття вертольота до мису Херсонес та зафіксував висадку важливих гостей, які пересіли на катер і вирушили в напрямку Кілен-бухти.

"Візит був для того, щоб знайти винних у руйнуванні підводного човна і спробувати зрозуміти, як запобігти майбутнім атакам. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, тож російським окупаційним військам нових атак не уникнути", — зазначили в "АТЕШ".