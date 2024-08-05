Уничтожение российской подлодки — в Севастополь прибыла комиссия

Российская подлодка "Ростов-на-Дону". Фото: минобороны РФ

Силы обороны Украины нанесли удары по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму 2 августа. По данным партизанского движения "АТЕШ", после разрушения лодки был зафиксирован визит для проверки побережья Севастополя.

Об этом сообщили в партизанском движении "АТЭШ" в Telegram в понедельник, 5 августа.

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Данные агентов "АТЕШ"

Агент партизанского движения обнаружил прибытие вертолета в мыс Херсонес и зафиксировал высадку важных гостей, которые пересели на катер и отправились в направлении Килен-бухты.

"Визит был для того, чтобы найти виновных в разрушении подлодки и попытаться понять, как предотвратить будущие атаки. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, поэтому российским оккупационным войскам новых атак не избежать", — отметили в "АТЕШ".