Уничтожение российской подлодки — в Севастополь прибыла комиссия

Россия начала искать виновных в затоплении подлодки "Ростов-на-Дону"
Силы обороны Украины нанесли удары по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму 2 августа. По данным партизанского движения "АТЕШ", после разрушения лодки был зафиксирован визит для проверки побережья Севастополя.
Об этом сообщили в партизанском движении "АТЭШ" в Telegram в понедельник, 5 августа.
Данные агентов "АТЕШ"
Агент партизанского движения обнаружил прибытие вертолета в мыс Херсонес и зафиксировал высадку важных гостей, которые пересели на катер и отправились в направлении Килен-бухты.
"Визит был для того, чтобы найти виновных в разрушении подлодки и попытаться понять, как предотвратить будущие атаки. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, поэтому российским оккупационным войскам новых атак не избежать", — отметили в "АТЕШ".
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