Роковини загибелі Георгія Гонгадзе - смерть українських журналістів

Вшанування пам'яті українських журналістів. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабної війни Росія вбила майже сотню українських журналістів та медійників. Частина з них загинула під час виконання професійних обов'язків, але більшість — перебуваючи в лавах ЗСУ.

Про це розповів голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко під час панахиди в пам'ять про загиблих журналістів і роковин пам'яті Георгія Гонгадзе.

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Вшанування пам'яті журналістів

"Розпочинається меморіальний тиждень пам'яті загиблих журналістів в Україні. Це відбувається в роковини вбивства Георгія Гонгадзе, який є символом того, як журналісти, борючись з несправедливістю, можуть не лише втрачати здоров'я, а і життя. Ми проводимо паралелі з долею всіх загиблих журналістів в час повномасштабного вторгнення. Росіяни чітко визначають журналістів, як цілі воєнного наступу. І вони, нейтралізуючи незалежних журналістів і медіа, хочуть занурити людей в бульбашку пропаганди", — сказав Томіленко.

Журналісти вшанували пам'ять загиблих колег. Фото: Новини.LIVE

За даними НСЖУ, життя 97 медійників забрала Росія і ця війна. Цього тижня Україна вшановує пам'ять 17 медійників, які загинули під час виконання професійних обов'язків, і 80 медійників, які загинули в лавах ЗСУ.

Окрім того, Томіленко підкреслив, що у Верховній Раді розглядають можливість прирівняти загибель журналістів під час виконання професійних обов'язків до загибелі під час виконання бойового завдання в лавах армії.

Панахида в пам'ять про загиблих. Фото: Новини.LIVE

За словами Томіленка, ще одна важлива тема — повернення журналістів з полону. В російському полоні нині перебуває близько 30 медійників, але це неточна цифра.