Годовщина гибели Георгия Гонгадзе - смерть украинских журналистов

Чествование памяти украинских журналистов. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабной войны Россия убила около сотни украинских журналистов и медийщиков. Часть из них погибла во время исполнения профессиональных обязанностей, но большинство — находясь в рядах ВСУ.

Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко во время панихиды в память о погибших журналистах и годовщине памяти Георгия Гонгадзе.

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Чествование памяти журналистов

"Начинается мемориальная неделя памяти погибших журналистов в Украине. Это происходит в годовщину убийства Георгия Гонгадзе, который является символом того, как журналисты, борясь с несправедливостью, могут не только терять здоровье, но и жизнь. Мы проводим параллели с судьбой всех погибших журналистов. во время полномасштабного вторжения. Россияне четко определяют журналистов, как цели военного наступления. И они, нейтрализуя независимых журналистов и медиа, хотят погрузить людей в пузырь пропаганды", — сказал Томиленко.

Журналисты почтили память погибших коллег. Фото: Новини.LIVE

По данным НСЖУ, жизнь 97 медийщиков унесла Россия и эта война. На этой неделе Украина чествует память 17 медийщиков, погибших во время исполнения профессиональных обязанностей, и 80 медийщиков, погибших в рядах ВСУ.

Кроме того, Томиленко подчеркнул, что в Верховной Раде рассматривают возможность приравнять гибель журналистов при выполнении профессиональных обязанностей к гибели при выполнении боевого задания в рядах армии.

Панихида в память о погибших. Фото: Новини.LIVE

По словам Томиленко, еще одна важная тема — возвращение журналистов из плена. В российском плену сейчас находится около 30 медийщиков, но это неточная цифра.