Обстріли Запорізької області за 17 вересня — які наслідки ворожих атак

Руйнування після російської атаки. Фото: Іван Федоров

Росіяни не припиняють потужних обстрілів по Запорізькій області. Впродовж минулої доби вони завдали 197 ударів по 11 населених пунктах, є жертви та численні руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За добу окупанти атакували 11 населених пунктів у Запорізькій області. Загалом нарахували 197 ударів з артилерії, авіації, дронів. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, п'ятеро дістали поранення у Запорізькому районі.

Російські війська завдали 11 авіаударів по Новояковлівці, Комишувасі, Малій Токмачці та Білогір'ю. Також запустили 64 безпілотники різних модифікацій на Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Полтавку та Малинівку.

Гуляйполе та Новоданилівка опинилися під обстрілами з РСЗВ, за добу ворог атакував ці регіони шість разів. Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Полтавки.

Наслідки російських атак у Запорізькій області. Фото: Іван Федоров

Загалом надійшло десять повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.