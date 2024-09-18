Обстрелы Запорожской области за 17 сентября – какие последствия вражеских атак

Разрушения после российской атаки. Фото: Иван Федоров

Россияне не прекращают мощные обстрелы по Запорожской области. За прошедшие сутки они нанесли 197 ударов по 11 населенным пунктам, есть жертвы и многочисленные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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За сутки оккупанты атаковали 11 населенных пунктов в Запорожской области. В общей сложности насчитали 197 ударов с артиллерии, авиации, дронов. В результате атаки погибли два человека, пятеро получили ранения в Запорожском районе.

Российские войска нанесли 11 авиаударов по Новояковловке, Камышувасу, Малой Токмачке и Белогорью. Также запустили 64 беспилотника разных модификаций на Гуляйполе, Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Полтавке и Малиновке.

Гуляйполе и Новоданиловка оказались под обстрелами из РСЗО, в сутки враг атаковал эти регионы шесть раз. Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работиного, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Последствия русских атак в Запорожской области. Фото: Иван Федоров

В общей сложности поступило десять сообщений о разрушении домов и объектов инфраструктуры.