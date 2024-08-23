У Сумській області зафіксували багато руйнувань за останню добу від обстрілів

Наслідки російської атаки на Сумщину. Фото: Національна поліція України

Впродовж минулої доби росіяни 252 рази вдарили по території Сумської області. Під атакою опинилися 42 населених пункти.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Наслідки атаки по Сумській області

Загалом під ворожим вогнем опинилося 42 населених пункти, які росіяни атакували з різних видів зброї.

Наслідки атаки росіян по житловому будинку в Сумській області. Фото: Національна поліція України

Від російських ударів в Сумській області за добу 22 серпня загинуло два мирних мешканці. Поранення отримали четверо осіб. Також є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, у двох багатоквартирних будинках, сімох приватних житлових будинках.

Вирва від прильоту. Фото: Національна поліція України

Під ударом російських військ опинилась адміністративна будівля, 14 транспортних засобів та АЗС. Руйнації зафіксували на одному з підприємств, де знищене зерно, приміщення та обладнання.