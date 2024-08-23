У Сумській області зафіксували багато руйнувань за останню добу від обстрілів

Росіяни 252 рази обстріляли Сумську область за добу — в поліції підсумували наслідки
Впродовж минулої доби росіяни 252 рази вдарили по території Сумської області. Під атакою опинилися 42 населених пункти.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Наслідки атаки по Сумській області
Загалом під ворожим вогнем опинилося 42 населених пункти, які росіяни атакували з різних видів зброї.
Від російських ударів в Сумській області за добу 22 серпня загинуло два мирних мешканці. Поранення отримали четверо осіб. Також є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури, у двох багатоквартирних будинках, сімох приватних житлових будинках.
Під ударом російських військ опинилась адміністративна будівля, 14 транспортних засобів та АЗС. Руйнації зафіксували на одному з підприємств, де знищене зерно, приміщення та обладнання.
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