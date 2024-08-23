В Сумской области зафиксировали много разрушений за последние сутки от обстрелов

Последствия российской атаки в Сумскую область. Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки россияне 252 раза ударили по территории Сумской области. Под атакой оказались 42 населенных пункта.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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В общей сложности под вражеским огнем оказались 42 населенных пункта, которые россияне атаковали из разных видов оружия.

Последствия атаки россиян по жилому дому в Сумской области. Фото: Национальная полиция Украины

От российских ударов в Сумской области за сутки 22 августа погибли два мирных жителя. Ранения получили четыре человека. Также есть повреждения на объекте критической инфраструктуры, двух многоквартирных домах, семи частных жилых домах.

Вырва от прилета. Фото: Национальная полиция Украины

Под ударом российских войск оказались административное здание, 14 транспортных средств и АЗС. Разрушения зафиксировали на одном из предприятий, где уничтожено зерно, помещение и оборудование.