Ситуація в Запорізькій області 4 вересня — які населені пункти атакував ворог

Пожежа у будинку після обстрілу росіян Запорізької області. Фото: Іван Федоров

Росіяни продовжують атакувати Запорізьку область. Впродовж доби вони атакували сім населених пунктів, є постраждалі та серйозні руйнування.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За повідомленням Івана Федорова, внаслідок російських атак у Пологівському районі є постраждала — 47-річна жінка, яка отримала поранення.

Також він зазначив, що російські війська завдали авіаудару по П'ятихатках. Гуляйполе, Новоандріївку, Роботиному, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку атакували 138 безпілотників різної модифікації.

Окупанти здійснили чотири обстріли з РСЗВ та атакували з артилерії, якими накрили Малу Токмачку та Гуляйполе. Також прильоти від артилерії зафіксували у Новоандріївці, Роботиному, Малинівці та Левадному.

"Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — повідомив Іван Федоров.