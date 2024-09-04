Ситуация в Запорожской области 4 сентября — какие населенные пункты атаковал враг

Пожар в доме после обстрелов россиян Запорожской области. Фото: Иван Федоров

Россияне продолжают атаковать Запорожскую область. За сутки они атаковали семь населенных пунктов, есть пострадавшие и серьезные разрушения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По сообщению Ивана Федорова, в результате российских атак в Пологовском районе пострадала — 47-летняя женщина получила ранения.

Также он отметил, что российские войска нанесли авиаудар по Пятихаткам. Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку атаковали 138 беспилотников разной модификации.

Оккупанты совершили четыре обстрела из РСЗО и атаковали с артиллерии, накрывшей Малую Токмачку и Гуляйполе. Также прилеты от артиллерии зафиксировали в Новоандреевке, Роботине, Малиновке и левадном.

"Поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — сообщил Иван Федоров.