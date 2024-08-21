В обід ворог атакував з повітря Івано-Франківськ — влада розповіла про наслідки

Дрон-камікадзе Shahed. Ілюстративне фото: Мілітарний

Сьогодні в обід ворог вдруге за день атакував Івано-Франківськ. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у середу, 21 липня.

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Ворог двічі атакував Івано-Франківську область протягом дня, вранці та в обід. За повідомленням голови ОВА, обидві атаки обійшлися без жертв і руйнувань.

Мешканців закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги і подбати про власну безпеку.

Скриншот допису очільниці ОВА в Telegram

Нагадаємо, окупанти атакували село Козача Лопань, що у Дергачівській громаді на Харківщині. Приліт стався по будівлі сільської ради.

Також відучора, з 23:00, всю ніч та ранок 21 серпня більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА росіян. У тому числі і Київ — сили ППО збили на підступах до столиці з десяток ворожих безпілотників.