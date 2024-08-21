В обед враг атаковал с воздуха Ивано-Франковск — власти рассказали о последствиях

Дрон-камикаде Shahed. Иллюстративное фото: Милитарный

Сегодня в обед враг второй раз за день атаковал Ивано-Франковск. Обошлось без жертв и разрушений.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук в среду, 21 июля.

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Враг дважды атаковал Ивано-Франковскую область в течение дня, утром и в обед. По сообщению главы ОВА, обе атаки обошлись без жертв и разрушений.

Жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Скриншот сообщения главы ОВА в Telegram

Напомним, оккупанты атаковали село Казачья Лопань, что в Дергачевской общине в Харьковской области. Прилет произошел по зданию сельского совета.

Также со вчерашнего вечера, с 23:00, всю ночь и утро 21 августа большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА россиян. В том числе и Киев — силы ПВО сбили на подступах в столицу десяток вражеских беспилотников.