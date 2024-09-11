Окупанти атакували Кам'янський район у Дніпропетровській області

Працівник ДСНС гасить пожежу на місці влучання. Фото: Сергій Лисак

Російські війська атакували Кам'янський район у середу, 11 вересня. Внаслідок атаки є постраждалі та загиблий. В Дніпропетровській ОВА заявили, що є влучання по підприємству.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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У Кам'янському районі внаслідок атаки є потерпілі. Зазначається, що один з них, 22-річний чоловік, був госпіталізований до лікарні з опіками середньої тяжкості.

Також постраждала 32-річна жінка, в якої діагностували мінно-вибухову травму, а також струс головного мозку. У потерпілої внаслідок травм середній стан важкості, їй надають в госпіталі допомогу.

Внаслідок російської атаки є загиблий. Ним виявився 38-річний чоловік.

Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожого удару є руйнування на одному з підприємств. Там сталося займання. Працівники оперативних служб працюють на місці.

Пожежа на підприємстві у Кам'янському районі. Фото: Сергій Лисак