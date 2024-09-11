Оккупанты атаковали Каменский район в Днепропетровской области

Работник ГСЧС тушит пожар на месте попадания. Фото: Сергей Лысак

Российские войска атаковали Каменский район в среду, 11 сентября. В результате атаки есть пострадавший и погибший. В Днепропетровской ОВА заявили, что есть попадание по предприятию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Взрывы в Днепропетровской области 11 сентября

В Каменском районе в результате атаки есть пострадавшие. Отмечается, что один из них, 22-летний мужчина, был госпитализирован в больницу с ожогами средней тяжести.

Также пострадала 32-летняя женщина, у которой диагностировали минно-взрывную травму, а также сотрясение головного мозга. У пострадавшей в результате травм среднее состояние тяжести, ей оказывают в госпитале помощь.

В результате российской атаки есть погибший. Им оказался 38-летний мужчина.

Сергей Лысак заявил, что в результате вражеского удара есть разрушение на одном из предприятий. Там произошло возгорание. Работники оперативных служб работают на месте.

Пожар на предприятии в Каменском районе. Фото: Сергей Лысак