Оккупанты атаковали Каменский район в Днепропетровской области

Россияне атаковали предприятие в Каменском районе — есть пострадавшие
Российские войска атаковали Каменский район в среду, 11 сентября. В результате атаки есть пострадавший и погибший. В Днепропетровской ОВА заявили, что есть попадание по предприятию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Взрывы в Днепропетровской области 11 сентября
В Каменском районе в результате атаки есть пострадавшие. Отмечается, что один из них, 22-летний мужчина, был госпитализирован в больницу с ожогами средней тяжести.
Также пострадала 32-летняя женщина, у которой диагностировали минно-взрывную травму, а также сотрясение головного мозга. У пострадавшей в результате травм среднее состояние тяжести, ей оказывают в госпитале помощь.
В результате российской атаки есть погибший. Им оказался 38-летний мужчина.
Сергей Лысак заявил, что в результате вражеского удара есть разрушение на одном из предприятий. Там произошло возгорание. Работники оперативных служб работают на месте.
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