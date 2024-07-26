Атака БпЛА на Ніжин уночі 26 липня — що відомо про наслідки обстрілу

БпЛА в небі. Фото ілюстративне: t.me/SJTF_Odes

У ніч проти п'ятниці, 26 липня, росіяни завдали удару "Шахедами" по Чернігівській області. Під ударом опинився Ніжин.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:

Скриншот повідомлення В'ячеслава Чауса

Що відомо про атаку ударних БпЛА на Ніжин уночі 26 липня

"Влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", — повідомив Чаус.

Зазначимо, що атака "Шахедів" на Україну цієї ночі тривала протягом кількох годин. Щодо Чернігівської області: військові спочатку попереджали про групи БпЛА, що летять із північного сходу в напрямку регіону через Сумщину. Також ударні дрони з Чернігівської області летіли на Київську й Житомирську області.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі, 26 липня, всі області України опинилися під загрозою ракетного удару. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К.

Також ми повідомляли, що в четвер, 25 липня, росіяни обстріляли село Пристін Куп'янської громади Харківської області. Унаслідок цієї атаки зазнали травмувань троє людей: 69-річна жінка та чоловіки віком 71 та 72 роки.