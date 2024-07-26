Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Росіяни атакували "Шахедами" Ніжин, є влучення в гуртожиток, — ОВА arrow

Росіяни атакували "Шахедами" Ніжин, є влучення в гуртожиток, — ОВА

26 липня 2024 04:12
Чекарьова Марія - редактор
Атака БпЛА на Ніжин уночі 26 липня — що відомо про наслідки обстрілу
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: t.me/SJTF_Odes
Чекарьова Марія - редактор

У ніч проти п'ятниці, 26 липня, росіяни завдали удару "Шахедами" по Чернігівській області. Під ударом опинився Ніжин.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Читайте також:
Уночі 26 липня РФ атакувала Ніжин ударними БпЛА
Скриншот повідомлення В'ячеслава Чауса

Що відомо про атаку ударних БпЛА на Ніжин уночі 26 липня

"Влучання в об'єкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", — повідомив Чаус.

Зазначимо, що атака "Шахедів" на Україну цієї ночі тривала протягом кількох годин. Щодо Чернігівської області: військові спочатку попереджали про групи БпЛА, що летять із північного сходу в напрямку регіону через Сумщину. Також ударні дрони з Чернігівської області летіли на Київську й Житомирську області.

Атака "Шахедів" уночі 26 липня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України
Атака БпЛА на Україну вночі 26 липня
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі, 26 липня, всі області України опинилися під загрозою ракетного удару. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К.

Також ми повідомляли, що в четвер, 25 липня, росіяни обстріляли село Пристін Куп'янської громади Харківської області. Унаслідок цієї атаки зазнали травмувань троє людей: 69-річна жінка та чоловіки віком 71 та 72 роки.

безпілотники В'ячеслав Чаус Чернігівська область дрон Шахід-136

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

12 липня 2024

08:40 Держдопомоги не буде — хто з переселенців залишиться без виплат