Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Россияне атаковали "Шахедами" Нежин, есть попадание в общежитие, — ОВА arrow

Россияне атаковали "Шахедами" Нежин, есть попадание в общежитие, — ОВА

26 июля 2024 04:12
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Атака БпЛА на Нежин ночью 26 июля — что известно о последствиях обстрела
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: t.me/SJTF_Odes
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В ночь на пятницу, 26 июля, россияне нанесли удар "Шахедами" по Черниговской области. Под ударом оказался Нежин.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также:
Ночью 26 июля РФ атаковала Нежин ударными БпЛА
Скриншот сообщения Вячеслава Чауса

Что известно об атаке ударных БпЛА на Нежин ночью 26 июля

"Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо", — сообщил Чаус.

Отметим, что атака "Шахедов" на Украину этой ночью продолжалась несколько часов. Что касается Черниговской области: военные сначала предупреждали о группах БпЛА, летящих с северо-востока в направлении региона через Сумскую область. Также ударные дроны из Черниговской области летели в Киевскую и Житомирскую области.

Атака "Шахедов" ночью 26 июля
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины
Атака БпЛА на Украине ночью 26 июля
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 26 июля все области Украины оказались под угрозой ракетного удара. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К .

Также мы сообщали, что в четверг, 25 июля, россияне обстреляли село Пристин Купянской общины Харьковской области . В результате этой атаки получили травмы три человека: 69-летняя женщина и мужчины в возрасте 71 и 72 года.

беспилотники Вячеслав Чаус Черниговская область дрон Шахид-136

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

12 июля 2024

08:40 Госпомощи не будет — кто из переселенцев останется без выплат