Атака БпЛА на Нежин ночью 26 июля — что известно о последствиях обстрела

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: t.me/SJTF_Odes

В ночь на пятницу, 26 июля, россияне нанесли удар "Шахедами" по Черниговской области. Под ударом оказался Нежин.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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Скриншот сообщения Вячеслава Чауса

Что известно об атаке ударных БпЛА на Нежин ночью 26 июля

"Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо", — сообщил Чаус.

Отметим, что атака "Шахедов" на Украину этой ночью продолжалась несколько часов. Что касается Черниговской области: военные сначала предупреждали о группах БпЛА, летящих с северо-востока в направлении региона через Сумскую область. Также ударные дроны из Черниговской области летели в Киевскую и Житомирскую области.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 26 июля все области Украины оказались под угрозой ракетного удара. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К .

Также мы сообщали, что в четверг, 25 июля, россияне обстреляли село Пристин Купянской общины Харьковской области . В результате этой атаки получили травмы три человека: 69-летняя женщина и мужчины в возрасте 71 и 72 года.