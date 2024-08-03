Війна в Україні — Повітряні сили відбили атаку

Росіяни атакували Україну дронами та ракетами — Повітряні сили назвали кількість збитих цілей
У ніч проти 3 серпня Повітряні сили успішно відбили ворожу атаку, збивши 24 з 29 ударних безпілотників "Shahed". Також ворог атакував Україну зенітними та протирадіолокаційними ракетами.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 3 серпня.
Знищення повітряних цілей
У Повітряних силах повідомляється, що уночі 3 серпня ворог атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.
"Також загарбники завдали удар 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росія", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що українським військовим вдалося знищити 24 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, що вночі у Полтавській, Одеській та Вінницькій областях прогриміли вибухи. Вранці вибухи було чути на Харківщині.
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