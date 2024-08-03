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Росіяни атакували Україну дронами та ракетами — Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

3 серпня 2024 08:28
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — Повітряні сили відбили атаку
Українські військові вистежують ворожі цілі. Фото: Повітряне командування "Південь", Facebook
Валерія Барановська - редактор

У ніч проти 3 серпня Повітряні сили успішно відбили ворожу атаку, збивши 24 з 29 ударних безпілотників "Shahed". Також ворог атакував Україну зенітними та протирадіолокаційними ракетами.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 3 серпня.

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У Повітряних силах повідомляється, що уночі 3 серпня ворог атакував Україну двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

"Також загарбники завдали удар 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із напрямків: мис Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росія", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українським військовим вдалося знищити 24 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Росіяни завдали удар по Україні 3 серпня
Кількість збитих цілей уночі 3 серпня. Фото: Повітряні сили
Атака росіян на Україну 3 серпня
Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі у Полтавській, Одеській та Вінницькій областях прогриміли вибухи. Вранці вибухи було чути на Харківщині.

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