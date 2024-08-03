Война в Украине — Воздушные силы отразили атаку

Украинские военные выслеживают вражеские цели. Фото: Воздушное командование "Південь", Facebook

В ночь на 3 августа Воздушные силы успешно отбили вражескую атаку, сбив 24 из 29 ударных беспилотников "Shahed". Также враг атаковал Украину зенитными и противорадиолокационными ракетами.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 3 августа.

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В Воздушных силах сообщается, что ночью 3 августа враг атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

"Также захватчики нанесли удар 29 ударными БпЛА типа "Shahed" по направлениям: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск — Россия" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинским военным удалось уничтожить 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Число сбитых целей ночью 3 августа. Фото: Воздушные силы

Сообщение Олещука. Фото: скриншот

Напомним, что ночью в Полтавской, Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы. Утром взрывы были слышны в Харьковской области.