Война в Украине — Воздушные силы отразили атаку

Россияне атаковали Украину дронами и ракетами — Воздушные силы назвали количество сбитых целей
В ночь на 3 августа Воздушные силы успешно отбили вражескую атаку, сбив 24 из 29 ударных беспилотников "Shahed". Также враг атаковал Украину зенитными и противорадиолокационными ракетами.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 3 августа.
Уничтожение воздушных целей
В Воздушных силах сообщается, что ночью 3 августа враг атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной территории Донбасса и двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
"Также захватчики нанесли удар 29 ударными БпЛА типа "Shahed" по направлениям: мыс Чауда — Крым, Приморско-Ахтарск, Курск — Россия" , — говорится в сообщении.
Сообщается, что украинским военным удалось уничтожить 24 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Напомним, что ночью в Полтавской, Одесской и Винницкой областях прогремели взрывы. Утром взрывы были слышны в Харьковской области.
Читайте Новини.LIVE!