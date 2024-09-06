Удари по енергетиці — як ДТЕК відновлює пошкоджені ТЕС

Енергетик ДТЕК працює над відновленням теплоелектростанції. Фото: ДТЕК

Російські обстріли пошкодили 90% українських ТЕС. Теплові електростанції ДТЕК були атаковані понад 180 разів. Наразі енергетикам вдалося "підняти станції з нуля" вже 41 раз.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у п'ятницю,6 вересня.

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За даними ДТЕК, російські обстріли пошкодили та знищили 90% усіх ТЕС. Зазначається, що лише теплові електростанції ДТЕК були атаковані понад 180 разів.

"Як енергетики рятують українські ТЕС? Скажемо відверто, дорогою ціною. Але кожен раз наші енергетики роблять неможливе", — зазначили у ДТЕК.

Через ворожі атаки станції часто припиняють свою роботу і "сідають на нуль", тобто повністю припиняють виробництво електроенергії.

"Відновити роботу після такого неймовірно важко. До повномасштабного вторгнення посадка на нуль була чимось екстраординарним і траплялася лічені рази на рік, але за 2,5 роки війни це стало практично рутиною", — зауважили в компанії.

У ДТЕК додали, що за час повномасштабного вторгнення енергетикам уже вдалося відновити роботу ТЕС з нуля 41 раз.

За словами представників компанії, ситуація досі залишається складною, але енергетики продовжують працювати, щоб українці були зі світлом.