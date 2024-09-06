Удары по энергетике — как ДТЭК восстанавливает поврежденные ТЭС

Энергетик ДТЭК работает над восстановлением теплоэлектростанции. Фото: ДТЭК

Российские обстрелы повредили 90% украинских ТЭС. Тепловые электростанции ДТЭК были атакованы более 180 раз. На сегодня энергетикам удалось "поднять станции с нуля" уже 41 раз.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в пятницу, 6 сентября.

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По данным ДТЭК, российские обстрелы повредили и уничтожили 90% всех ТЭС. Отмечается, что только тепловые электростанции ДТЭК были атакованы более 180 раз.

"Как энергетики спасают украинские ТЭС? Скажем откровенно, дорогой ценой. Каждый раз наши энергетики делают невозможное", — отметили в ДТЭК.

Из-за вражеских атак станции часто прекращают свою работу и "садятся на ноль", то есть полностью прекращают производство электроэнергии.

"Восстановить работу после такого невероятно трудно. До полномасштабного вторжения посадка на ноль была чем-то экстраординарным и случалось считанные раза в год, но за 2,5 года войны это стало практически рутиной", — отметили в компании.

В ДТЭК добавили, что за время полномасштабного вторжения энергетикам уже удалось восстановить работу ТЭС с нуля 41 раз.

По словам представителей компании, ситуация до сих пор остается сложной, но энергетики продолжают работать, чтобы украинцы были со светом.